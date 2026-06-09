İOS 27 yeniləməsi yayımlandı - Hansı iPhone-lar dəstəkləyir?
"Apple" çoxdan gözlənilən iOS 27 yeniləməsini təqdim edib.
Bəs iOS 27 yeniləməsi hansı xüsusiyyətləri təqdim edir?
Day.Az xəbər verir ki, iOS 27-nin yeni xüsusiyyətləri və yeniləməni alacaq cihazlar bunlardır:
"Apple" rəsmi olaraq "iPhone" istifadəçiləri üçün çoxdan gözlənilən iOS 27 yeniləməsini elan edib. Yeni versiya süni intellekt yönümlü xüsusiyyətləri ilə seçilir və Siri və Kamera tətbiqindən tutmuş Foto və Safari-yə qədər bir çox sistem tətbiqində əhəmiyyətli irəliləyişlər təklif edir . Xüsusilə, "Apple Intelligence"dəki irəliləyişlər "iPhone" təcrübəsini daha ağıllı və daha fərdiləşdirəcək.
Yeniləməni alacaq iOS 27 xüsusiyyətləri və "iPhone"lar bunlardır:
iOS 27 Yeni Xüsusiyyətləri
Siri-nin növbəti nəsli
Kamera tətbiqində yeni Siri rejimi.
ChatGPT kimi söhbət interfeysi
Fotoşəkillər üçün yeni süni intellekt alətləri
Kamera tətbiqində vizual zəka.
Cüzdanda xüsusi kart yaratmaq
Qabaqcıl Sağlamlıq tətbiqi
Uşaq təhlükəsizliyi xüsusiyyətləri
Süni intellektlə işləyən avtomatik korreksiya
Safari-də ağıllı sekme qrupları
Şəffaflığı tənzimləmək üçün yeni bir sürgü
iOS 27-də ən diqqətəlayiq yeni xüsusiyyət tamamilə yenidən dizayn edilmiş Siridir . "Apple"ın virtual köməkçisi artıq daha inkişaf etmiş böyük dil modelləri tərəfindən dəstəklənir. Yeni versiya ilə Siri ChatGPT və Gemini- yə bənzər bir danışıq təcrübəsi təqdim edir və daha təbii söhbətlərə imkan verir. Siri həmçinin tək bir əmrlə birdən çox hərəkət edə, ekrandakı məzmunu başa düşə və istifadəçilərin şəxsi məlumatlarına əsaslanaraq daha ağıllı təkliflər verə bilər .
"Apple" şirkətinin həmçinin üçüncü tərəf süni intellekt xidmətləri ilə inteqrasiyasını genişləndirməsi gözlənilir. Digər tərəfdən, istifadəçilər artıq Sirinin səsini bir çox yolla fərdiləşdirə biləcəklər. Kamera bölməsində tətbiqə yeni "Siri Rejimi" əlavə edilib. Siri obyektləri tanıya və rəy bildirə və ya sizə tədbir görməyə imkan verə bilər.
iOS 27 hansı cihazlarda mövcuddur?
iOS 27 yeniləməsi "iPhone 17" ilə başlayaraq "iPhone 11" seriyası və 3-cü nəsil "iPhone SE" modellərində də mövcud olacaq.
iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max və iPhone Air
iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2-ci Nəsil)
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