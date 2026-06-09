Qax və Zaqatalada ayı görüntüləndi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İlisu Milli Parkından yeni maraqlı görüntülər paylaşıb.

Day.Az xəbər verir ki, Zaqatala və Qax rayonlarından paylaşılan videoda ayıların təbii mühitdə gündəlik həyatı əks olunub.

Həmin videonu təqdim edirik: