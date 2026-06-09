https://news.day.az/azerinews/1840349.html Qax və Zaqatalada ayı görüntüləndi - VİDEO Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İlisu Milli Parkından yeni maraqlı görüntülər paylaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Zaqatala və Qax rayonlarından paylaşılan videoda ayıların təbii mühitdə gündəlik həyatı əks olunub. Həmin videonu təqdim edirik:
Qax və Zaqatalada ayı görüntüləndi - VİDEO
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İlisu Milli Parkından yeni maraqlı görüntülər paylaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, Zaqatala və Qax rayonlarından paylaşılan videoda ayıların təbii mühitdə gündəlik həyatı əks olunub.
Həmin videonu təqdim edirik:
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