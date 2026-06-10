https://news.day.az/azerinews/1840586.html Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq Azərbaycanın avtomobil yollarında iyunun 11-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq
Azərbaycanın avtomobil yollarında iyunun 11-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
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