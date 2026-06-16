https://news.day.az/azerinews/1841828.html Çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ Hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq verilib. Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən iyunun 17-19-da Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir.
Çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
Hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq verilib.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən iyunun 17-19-da Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.
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