Azərbaycanlı deputatların Rusiyada seçki monitorinqində iştirak edəcəyinə ümid edirik - Yatskin
Ümid edirik ki, Milli Məclisin deputatları Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərin monitorinqi çərçivəsində fəal iştirak edəcəklər.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Federal Məclisinin Federasiya Şurası sədrinin birinci müavini, Rusiya tərəfdən həmsədr Andrey Vladimiroviç Yatskin Azərbaycan Milli Məclisi ilə Rusiya Federal Məclisi arasında əməkdaşlıq üzrə Parlamentlərarası Komissiyanın 24-cü iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Dövlət Dumasının deputatları artıq seçki kampaniyasına hazırlaşırlar.
Daha sonra A.Yatskin bildirib ki, gündəlikdə bir sıra mühüm məsələlər yer alıb: "Şübhəsiz ki, bu məsələlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu mövzular uzun müddətdir gündəliyimizdə yer almırdı".
O qeyd edib ki, səhiyyə və təhsil məsələlərinə həsr olunan komissiyanın işi müsbət və konstruktiv olacaq. Qəbul ediləcək qərarlar həm parlament diplomatiyasının inkişafına, həm də səhiyyə, tibbi kadr hazırlığı və təhsil sahəsində əməkdaşlığın irəliləməsinə töhfə verəcək.
A.Yatskinin bildirib ki, parlamentarilər öz üzərlərinə düşən işi yerinə yetirməlidirlər. Bu baxımdan müntəzəm görüşlər mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Onun fikrincə, parlamentarilər öz üzərlərinə düşən işi yerinə yetirməlidirlər. Bu baxımdan müntəzəm görüşlər mühüm əhəmiyyət daşıyır:
"Biz ildə iki dəfə - biri Azərbaycanda, biri Rusiyada olmaqla - komissiyanın iclaslarını keçirmək ənənəsini qoruyub saxlayırıq. Düşünürəm ki, bunu davamlı şəkildə həyata keçirən yeganə komissiyalardan biriyik. Bəzən bəzi komissiyalar ildə bir dəfə belə iclas keçirə bilmirlər. Bizdə isə bu müntəzəmlik qorunur və bu, faktdır.
2024-2026-cı illər üçün təsdiq edilmiş yol xəritəmiz mövcuddur. Həmin tədbirlərin icrasını izləyirik. Növbəti parlamentlərarası komissiya iclasını keçirərkən artıq 2027-2028-ci illər üçün yeni yol xəritəsinin hazırlanmasını nəzərdə tuturuq. Düşünürəm ki, buna indidən hazırlaşmaq və bugünkü iclası hazırlayan aparatlara müvafiq tapşırıqlar vermək lazımdır".
O qeyd edib ki, ölkələrimizi üfüqi səviyyədə çox geniş insan əlaqələri və münasibətlər şəbəkəsi birləşdirir.
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