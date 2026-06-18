https://news.day.az/azerinews/1842367.html Hamının tanıdığı "Samara" vəfat etdi - FOTO "The Ring" qorxu filmində Samara Morqan obrazı ilə tanınan amerikalı aktrisa Deyvi Çeyz 35 yaşında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, xarici KİV-in məlumatına görə, aktrisanın ölüm xəbərini həyat yoldaşı Roy Hernandez təsdiqləyib.
Hamının tanıdığı "Samara" vəfat etdi - FOTO
"The Ring" qorxu filmində Samara Morqan obrazı ilə tanınan amerikalı aktrisa Deyvi Çeyz 35 yaşında vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, xarici KİV-in məlumatına görə, aktrisanın ölüm xəbərini həyat yoldaşı Roy Hernandez təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, Çeyz meningit və qan infeksiyası səbəbindən yaranan sepsis nəticəsində dünyasını dəyişib.
Bildirilib ki, aktrisa bu ayın əvvəlində ağır qidalanma çatışmazlığı səbəbindən Los-Ancelesdə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Sonrakı müayinələr zamanı ona meningit və bir neçə ciddi qan infeksiyası diaqnozu qoyulub. Həkimlər vəziyyətinin kritik olduğunu və yaşamaq şansının çox az qaldığını bildirmişdilər.
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