Шедевры Узеира Гаджибекова на сцене и в кино

Шли последние дни 1907 года. В Баку часто игрались театральные представления. Об опере редко где можно было услышать. Большинство слово "опера" слышали впервые. Но в разговорах часто упоминалось имя Узеира Гаджибекова. Известный в широких кругах интеллигенции и просветителей как прекрасный, высокоэрудированный педагог, талантливый журналист Узеир дни и ночи трудился над созданием оперы, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В начале 1908 года местная печать информировала читателей о постановке на сцене первой азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун". 12 января 1908 года на сцене театра Тагиева состоялась премьера первой азербайджанской национальной оперы.

Первая опера вдохновила Гаджибекова на создание нового произведения. Начались напряженные творческие поиски... На этот раз он решил обратиться к неиссякаемому роднику народного творчества, использовав сюжет эпоса "Шейх Санан". В 1909 г. в помещении цирка братьев Никитиных состоялась премьера оперы. Автор сам дирижировал оперой. По ряду причин опера успеха не имела. После премьеры она была подвергнута резкой критике и больше не появилась на сцене.

Неудачная сценическая судьба "Шейх Санана" не обескуражила Гаджибекова. Мысль о создании новой оперы не покидала его. В те годы был переведен с фарсидского языка на азербайджанский отрывок из известного произведения Фирдоуси "Шахнаме" и издан в Баку под названием "Рустам и Сохраб". Для своей оперы Гаджибеков выбрал именно этот сюжет. Спектакль был дан 12 ноября 1910 года в здании театра Тагиева. Как и в предыдущем спектакле, Гаджибеков сам дирижировал оперой. Премьера этой оперы прошла незаметно и сценическая судьба "Рустама и Сохраба" уподобилась судьбе оперы "Шейх Санан". В 1915 году автор заново доработал оперу и спектакль 6 марта был сыгран в бенефис Муслима Магомаева. Но и на этот раз не было успеха. Либретто оперы лишь в 1965 году вошло в избранные произведения композитора.

Получивший признание и известность как автор ряда рпер, Гаджибеков в 1910 году пишет оперетту "Муж и жена", тем самым заложив фундамент для создания нового жан-ра в музыкальной культуре Азербайджана. Оперетта была сыграна 24 мая 1910 года в бенефис композитора.

25 апреля 1911 года состоялась премьера спектакля "Не та, так эта" - блестящий образец азербайджанского музыкального искусства. С годами эта оперетта Гаджибекова была переведена на языки других народов и показана на сценах многих театров.

Неутомимый Гаджибеков вновь обратился к народному творчеству, приступив к созданию оперы по мотивам народного эпоса "Шах Аббас и Хуршид бану". В сжатые сроки была написана опера. Премьеру спектакля назначили на 10 марта 1912 года.

В сравнении с предыдущими операми сценическая жизнь оперы "Шах Аббас и Хуршид бану" оказалась более удачной. Опера была сыграна в ряде городов Кавказа и в Иране, а в 20-х годах была обновлена постановка спектакля. Либретто оперы вышло отдельным изданием в 1912 и в 1917 годах.

В 1912 году на азербайджанской сцене появилась еще одна опера Узеира. 18 мая в театре братьев Маиловых игралась пятая опера Узеира - "Асли и Керем". Премьера спектакля встретила теплый прием общественности.

В 1915 году Узеир написал оперу "Гарун и Лейла". Но этому произведению не суждено было получить своего воплощения на театральной сцене, в том же году оно было издано отдельной книгой.

Гаджибеков вновь обратился к оперному жанру лишь в 1930-х годах. В 1932-1937 годах он интенсивно работал над созданием оперы "Кёроглу" по либретто Г.Исмайлова. Премьера оперы "Кёроглу" состоялась 30 апреля 1937 года в Азербайджанском Государственном театре оперы и балета М.Ф.Ахундова. В 1943 году опера "Кёроглу" была поставлена на русском языке.

В данном материале - сохранившиеся архивные фотографии с постановок и фильмов, сделанных по трудам У.Гаджибекова, как в Азербайджане так и за его пределами (1910-1981 гг.).

ГАЛЕРЕЯ:

Актеры оперетты Муж и жена - Мирзага Алиев - Гусейнгулу Сарабский - Ахмед Агдамский. 1910 г.Одна из первых исполнительниц роли Гюльназ в оперетте Не та, так эта - Г.Алиева. 1910-е гг.Алекпер Гусейнзаде в роли амбала из оперетты "Не та, так эта". 1911 г.Гусейнгулу Сарабский (Шах Аббас) в опере "Шах Аббас и Хуршид бану". 1912 г.Из оперетты "Не та, так эта"Не та, так этаНе та, так этаНе та, так этаБашир Сафароглу в роли Мешади Ибада из оперетты "Не та, так эта"Из оперетты "Не та, так эта"Заслуженные артисты АзССР Баба Мирзоев (Меджнун) и Назакет Мамедова (Лейли) в опере Лейли и МеджнунСцена из оперы "Кероглы". 1938 г.Сцена из оперы "Кероглы". 1938 г.Народная артистка СССР Гамер Алмасзаде в опере "Кероглы". 1938 г.Лейли и Меджнун (1950 г.) - Хагигат Рзаева (Лейли) и Аловсат Садыхов (Меджнун)Народная артистка АзССР Гюльхар Гасанова (Лейли) и заслуженная артистка АзССР Явер Калантарли (мать Лейли) - опера "Лейли и Меджнун". 1955 г.Народные артисты АзССР Ханлар Ахвердиев (Ибн-Салам) и Гюльхар Гасанова (Лейли) - опера Лейли и Меджнун. 1958 г.Народная артистка АзССР Сара Кадымова (Асли) из оперы "Асли и Керем". 1960 г.Народная артистка СССР Зейнаб Ханларова (Лейли) в опере "Лейли и Меджнун". 1960-е гг.Народн артистка АзССР Рубаба Мурадова (Асли) и Гулу Аскеров (Керем) - опера "Асли и Керем". 1960 г.Народная артистка АзССР Рубаба Мурадова (Лейли) и Абульфат Алиев (Меджнун) - опера Лейли и Меджнун. 1960 г.Опера "Кероглы" 1960 г. А.Буниатзаде (Асланшах) и Л.Иманов (Кероглы)Оперетта "Не та, так эта" на сцене Национального Государственного театра Йемена. 1981 г.Оперетта "Не та, так эта" на сцене Национального Государственного театра Йемена. 1981 г."Аккорды Долгой Жизни" - фильм об У.Гаджибекове (1981 г.)"Аккорды Долгой Жизни" - фильм об У.Гаджибекове (1981 г.)"Аккорды Долгой Жизни" - фильм об У.Гаджибекове (1981 г.)"Аккорды Долгой Жизни" - фильм об У.Гаджибекове (1981 г.)

По материалам книги Г.Мамедли, Р.Гулиева