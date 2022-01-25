Впервые до станции Махмудлу Джебраильского района начали ходить рабочие поезда

Впервые до станции Махмудлу Джабраильского района начали ходить рабочие поезда.

Как сообщили в Рабочей группе по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, строительные работы, предусмотренные на первом этапе проекта железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся важной частью Зангезурского коридора, уже завершены на 70%. Рельсы протяженностью 23 км проложены до станции Махмудлу освобожденного от оккупации Джебраильского района, начаты работы по наладке.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что протяженность железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Азербайджана в феврале 2021 года, составляет 110,4 км.

Строительные работы выполняются в 3 этапа. Первый этап - 30 км, охватывающий станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, второй этап - 55 км, охватывающий станции Султанлы, Гумлаг, третий этап - 25,4 км, охватывающий станции Миндживан, Бартаз и Агбенд.

В рамках проекта планируется построить 8 станций, 3 тоннеля, 41 мост, 3 галереи, 4 путепровода и около 300 искусственных инженерных сооружений.

По первому этапу уже выполнено 90% земляных работ, полностью построены 40 водопропускных труб, 9 мостов, 4 перехода для животных, 52 запасных перехода. На участке дороги протяженностью 23 км установлено верхнее строение пути. Таким образом, созданы необходимые условия для движения рабочих поездов от станции Горадиз Физулинского района до станции Махмудлу Джабраильского района.