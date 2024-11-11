COP29 будет еще одним большим успехом

COP29 станет еще одним большим успехом, сказал Султан Ахмед Аль-Джабер, президент COP28, специальный посланник ОАЭ по вопросам изменения климата, выступая сегодня в Баку на открытии Конференции ООН по изменению климата COP29.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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