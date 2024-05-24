Неделя турецкой кухни в Баку

В рамках Недели турецкой кухни в Баку при организации посольства Турции в Азербайджане и Бакинского филиала Института Юнуса Эмре было проведено мероприятие "Türkiyə mətbəxinin tanıtımı" (Презентация турецкой кухни), сообщили Day.Az в Бакинском филиале Института Юнуса Эмре.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что Неделя турецкой кухни предоставляет возможность близкого ознакомления с традициями и образцами богатой турецкой кухни. Было подчеркнуто, что в рамках "Недели турецкой кухни" в прошлом году была представлена кухня провинции Хатай, а в этом году - кухня Эгейского региона.

Как отметил руководитель Бакинского филиала Института Юнуса Эмре Сельджук Каракылыч, ежегодно с 21 по 27 мая во всем мире проводится Неделя турецкой кухни.

"В этом году мы представляем в Баку кухню Эгейского региона. Наша цель - представить богатую кулинарную культуру Турции", - сказал он.

Было отмечено, что мероприятие, посвященное кухне Эгейского региона будет способствовать привлечению внимания к культуре и туризму данного региона.

Гостям мероприятия были представлены блюда кухни Эгейского региона.

Эгейское меню состоит из блюд, которые являются символом изобилия региона и отражают традиционно здоровый, полезный средиземноморский тип питания. Это различные деликатесы, в том числе эгейские оливки и сыры, суп тархана, фава, оладьи, зеленая фасоль с оливковым маслом, фаршированный перец с оливковым маслом, гёзлеме, другая выпечка, запеканка из креветок, фрикадельки по-измирски, инчир уютмасы (готовят из сушеного инжира, молока и сахара), сомата (шербет из горького миндаля) и сюбай (шербет из семян дыни).

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