https://news.day.az/officialchronicle/1464700.html Джавид Гурбанов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана
Джавид Гурбанов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гурбанова Джавида Гамбар оглу заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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