Джавид Гурбанов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гурбанова Джавида Гамбар оглу заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.