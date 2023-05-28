Президент Ильхам Алиев объявил условия для амнистии главарей карабахских сепаратистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, глава государства сказал 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

"Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе - ред.). Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - отметил Президент Ильхам Алиев.