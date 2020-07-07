Президент Ильхам Алиев: Даже цены на нефть составят 14 долларов, мы все равно выстоим

Даже цены на нефть составят 14 долларов, мы все равно выстоим.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар".

"Несмотря на то, что наша экономика потерпела спад, в некоторых отраслях есть развитие. К примеру, сельское хозяйство. По итогам пяти месяцев мы наблюдали более чем 3-процентный рост в данной отрасли. Реформы, проводимые в сельском хозяйстве, и прозрачность приводят сегодня к очень хорошим результатам. Рост в ненефтяной промышленности за пять месяцев составил 16 процентов. А это - проявление процесса индустриализации последних лет. Поэтому считаю, что в целом мы и нынешний год завершим на должном уровне", - заявил глава государства.

По его словам, несмотря на резкое падение цен на нефть на мировых рынках, за шесть месяцев наши валютные резервы уменьшились всего на 98 миллионов долларов. "Мы ожидали большего сокращения, спада. Если в нашем бюджете цена на нефть заложена из расчета 55 долларов, то в течение шести месяцев средняя цена нефти составила 38 долларов. То есть, это большая потеря для нас. В некоторые дни она падала еще ниже. Как вам известно, некоторые представители, именующие себя оппозицией, даже поздравляли друг друга, радовались тому, что цены на нефть упали до 14 долларов, и страна, таким образом, столкнется с большими проблемами. Знаете, азербайджанский народ, видя эту омерзительную картину, еще раз убеждается в том, кто есть кто. Потому что падение цен на нефть, в первую очередь, отразится на решении социальных проблем людей", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Если цены на нефть на протяжении длительного времени будут находиться на низком уровне, то нам волей-неволей придется сократить инвестиционные расходы, добавил он. "В таком случае возрастет безработица. Мы вынуждены будем сократить социальные расходы, и люди пострадают от этого. Считаю, что сегодня падению цен на нефть радуются только Армения и антинациональный совет, именующий себя оппозицией, потому что и те и другие живут враждебными чувствами к азербайджанской государственности. Азербайджанский народ должен знать это. Но я сказал, что если даже цены на нефть составят 14 долларов, мы все равно выстоим, так как в последние годы мы создали такой большой финансово-экономический потенциал, что сможем справиться с любым кризисом", - заявил глава государства.