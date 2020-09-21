Турецкие беспилотники на границе с Арменией

Беспилотники Вооруженных сил Турции начали полеты вдоль границы с Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.Az, по данным Flight Radar 24, полеты начались в утренние часы и продолжаются до сих пор.

Сообщается, что разведывательные полеты турецких БПЛА связаны с военной напряженностью в направлении Товузского района Азербайджна.