https://news.day.az/politics/1272722.html Турецкие беспилотники на границе с Арменией - ФОТО
Турецкие беспилотники на границе с Арменией - ФОТО
Беспилотники Вооруженных сил Турции начали полеты вдоль границы с Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.Az, по данным Flight Radar 24, полеты начались в утренние часы и продолжаются до сих пор.
Сообщается, что разведывательные полеты турецких БПЛА связаны с военной напряженностью в направлении Товузского района Азербайджна.
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