Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран, которые работают очень продуктивно.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос главы Русской службы новостей АМИ Trend Ляман Зейналовой, передает Day.Az.

"У нас есть все основания полагать, что в ближайшем будущем мы получим результаты этой работы", - отметил Лавров.