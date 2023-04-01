Зачем Азербайджану коррумпированный USAID?

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Азербайджане давно действуют многие политические институты, финансовые фонды и правозащитные организации США и Европы.

Азербайджанское государство, придерживаясь принципов здорового сотрудничества и традиций гражданского общества, всегда создавало возможность для их деятельности. Поэтому некоторые из них продолжают свою деятельность и сейчас. Однако опыт показывает, что подобные организации, в первую очередь USAID, связанные с правительством США, а также организации, позиционирующие себя в качестве "независимых", преследуют цель вмешательства во внутренние, политические процессы с целью запутить или ввести в заблуждение общество, манипулируя общественно-политическими повестками ради ослабления принципов государственности. Эти организации совершенно не вносят вклад в развитие гражданского общества. Хоть они и сотрудничают с Азербайджаном в определенных направлениях, как правило их основная деятельность заключается в создании лояльных неправительственных и медиа организаций, формировании уникальной сети, поддержке антигосударственной деятельности радикальных политических сил.

После обретения Азербайджаном государственной независимости USAID, NED, Friedrich Nauman, Marshall, IREX и другие подобные институты образовали в нашей стране "5-ю колонну" и пытались использовать ее как средство давления на политическую власть, чтобы диктовать свою волю и добиться определенных уступок и целей. Красочные революции, происходившие на постсоветском пространстве с начала 2000-х годов, и политические катаклизмы, потрясшие Ближний Восток в более поздний период, происходили при непосредственном участии таких сетей, сформированных Западом.

В Азербайджане было предотвращено иностранное финансирование институтов гражданского общества, чтобы предотвратить такую подрывную ​​деятельность, противоречащую национальным интересам. В то время обычной практикой стало финансирование политических партий через НПО. Движение за избирательные реформы и демократические выборы (SIDSUH), Демблок, Общественная палата, Нацсовет и другие подобные институты, основанные радикальной оппозицией, существовали и действовали благодаря поддержке Запада. Однако попытки обеспечить единство оппозиции против власти и сформировать из нее сильную альтернативу не увенчались успехом, народ не принял этот искусственно стимулируемый процесс и его подрывных акторов.

Тогда иностранные силы начали доставлять деньги для НПО и политических партий, которые работали против Азербайджана под их началом, через Грузию. Финансовые ресурсы направлялись в соседнюю, а оттуда через представителей некоторых НПО переводились в Азербайджан. В рамках борьбы с подобными негативными ситуациями произошло привлечение к уголовной ответственности таких лиц, как функционер ПНФА Гозал Байрамлы и журналист Афган Мухтарлы.

Тем не менее, попытки создать благоприятные условия для нестабильности, переворотов и хаоса под видом финансовой помощи США продолжаются. После разрушения сетей Запада предпринимаются попытки вновь заполнить освободившееся место западными институтами. Сейчас эту деятельность возглавляет USAID и его стойкий проармянский лидер Саманта Пауэр, которая, как известно, поддерживает дружеские отношения с криминальным олигархом Рубеном Варданяном.

USAID был создан как дочерняя структура Центрального разведывательного управления США и в настоящее время занимается активным вмешательством во внутренние дела отдельных стран под видом помощи. Неслучайно эта организация выделила 9,5 миллиардов долларов на построение гражданского общества в разных странах в 2023-2025 годах. Нет сомнений, что эти средства будут направлены на реализацию планов переворотов в различных странах в рамках недавно провозглашенной "доктрины демократии".

USAID работает в Азербайджане с 1991 года. Понятно, почему эта организация, официальной миссией которой была поддержка слаборазвитых и нуждающихся стран, действовала в то время в Азербайджане. Но сейчас Азербайджанская Республика сама помогает многим странам и способна выполнять функцию донора для многих крупных проектов. Поэтому направшивается вопрос - зачем позволять USAID дальше работать в нашей стране? Вместо того, чтобы продолжать финансирование проектов в уже развитых странах, таких как Азербайджан, эта организация могла бы обратить свое внимание на более нуждающиеся государства и направить средства на решение их реальных проблем. Например, куда логичнее для USAID было бы обратить взор на Армению, которая полностью находится в зависимости от зарубежной помощи.

Главной задачей проведения кампаний против Азербайджана и других стран западными организациями является дестабилизирование ситуации в суверенных государствах, чтобы навязать свою повестку дня и обеспечить защиту своих финансовых интересов. Можно с уверенностью сказать, что у нас нет места таким организациям, им тут делать нечего. Что же касается попыток очернить нашу страну, то не на того напали. Азербайджан давно уже не та страна, на которую можно оказывать давление посредством пустых обвинений, лживых инсинуаций, фейк-статей, сливов и т.н. "расследований". Азербайджан в непростой геополитической ситуации освободил свои территории от армянской оккупации, сумел сохранить и укрепить свою независимую политику, и будет укреплять ее впредь. Мы не Армения.