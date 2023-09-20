Сокрушительные удары азербайджанской армии по военным колоннам ВС Армении

Азербайджан нанес сокрушительные огневые удары по нескольким окопам, укрытиям и военным колоннам формирований вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.