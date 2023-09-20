https://news.day.az/politics/1599384.html Сокрушительные удары азербайджанской армии по военным колоннам ВС Армении - ВИДЕО
Сокрушительные удары азербайджанской армии по военным колоннам ВС Армении - ВИДЕО
Азербайджан нанес сокрушительные огневые удары по нескольким окопам, укрытиям и военным колоннам формирований вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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