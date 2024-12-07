Автор: Зульфугар Ибрагимов

Превращение Западом темы прав человека в инструмент манипуляций и шантажа всегда вызывало и вызывает отторжение. Эта тема уже отполирована бесконечным применением и, пардон, обслюнявлена долгоиграющими истериками. По большому счету, полное соблюдение прав всех и каждого - это идеал, недостижимый даже для самих "столпов демократии". Никто и нигде не может назвать свою страну образцовой в этом плане, потому что хорошо известно: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Все осознают истинность этого изречения, но продолжают размахивать правами человека, активно вмешиваясь в дела других стран, шантажируя их и грозя карательными мерами.

В среду посольство Швейцарии в Азербайджане провело ежегодное мероприятие, посвященное Международному дню прав человека. Посол Томас Штель обратился к собравшимся с речью, в которой попытался немыслимым образом увязать тему климата с темой прав человека. По его словам, если Азербайджан объявил себя сторонником зеленых инициатив, он "должен обеспечить свободу гражданского общества". Декарбонизация в представлении посла Швейцарии каким-то образом зависит от гражданского общества, которое "несвободно". То есть успех борьбы с изменением климата зависит не от усилий государства по зеленому переходу, не от создания ВИЭ-мощностей, не от финансовых возможностей государства, а от НПО и их возможности пользоваться зарубежными грантами и подтачивать стабильность в своей стране. Под гражданским обществом в западном понимании имеется в виду именно это. Господин Штель дал понять, что успех СОР29 в Баку ничего не значит для климатической повестки, и пусть Азербайджан не думает, что в его внутренние дела перестанут грубо вмешиваться.

Права человека давно избраны инструментом против Баку. Смешно, что даже страны, где эти права грубо нарушаются, стараясь вписаться в "голос цивилизации", умудряются рассуждать о правах человека в Азербайджане. Та же Армения, где о правах человека только слышали, и то по испорченному телефону. Или же Франция, держава, попирающая права целых народов, жестоко расправляющаяся с демонстрантами и плюющая даже на решения ООН. Очень смешно слышать из Парижа или вассального Еревана указания на якобы нарушения прав человека в Азербайджане.

Напомним о политике Международного Комитета Красного Креста, являющегося, можно сказать, швейцарским НПО со штаб-квартирой в Женеве. В годы армянской оккупации Красный Крест без согласия Баку открыл представительство в Ханкенди и проводил деятельность (далеко не всегда гуманитарную), полностью игнорируя азербайджанское отделение и взаимодействуя исключительно с ереванским офисом КК. Баку неоднократно поднимал этот вопрос, но Женева так и не пожелала восстановить законный порядок. В Азербайджане имеется отделение МККК, возглавляют его не азербайджанцы, чтобы это могло стать препятствием. Так с какой стати все годы армянской оккупации нелегитимно действовавшее отделение Красного Креста работало только с Ереваном?

Кстати, Швейцария вовсе не такая белая и пушистая, какой хочет себя представить. С 1 января 2025 года в этой стране законодательно запрещается верующим мусульманкам закрывать лицо. Объясняется это заботой о безопасности, но на самом деле является частью политики исламофобии. Исламофобия - это то же самое, что нарушение прав человека. Мусульмане, проживающие в Европе, в большинстве своем это мирные законопослушные граждане. Понятно, что происходящее сегодня в мире пугает эту маленькую "нейтральную" страну, но антиисламские решения нарушают права и унижают пять процентов ее населения. Причем, закрывать лица запрещено только верующим мусульманам. Потому как в решении парламента указано, что закрывать лицо разрешается по причинам, связанным со здоровьем и безопасностью, местными обычаями или погодными условиями.

Мусульманам Швейцарии уже пришлось пережить такое унижение, когда в 2009 году по решению правых сил всенародным голосованием им было запрещено строить минареты. Тогдашний Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй назвала этот закон дискриминационным и противоречащим международным обязательствам страны. "...я хочу в полной мере осудить разжигание ненависти к иностранцам, которое было характерно для политических кампаний в ряде стран, в том числе Швейцарии, и которое внесло свой вклад в достижение таких результатов", - заявила Нави Пиллэй, добавив, что политические платформы, основанные на ксенофобии и экстремизме, крайне опасны.

Нарушая права меньшинств, Швейцария считает себя вправе указывать другим странам, что им делать. Пусть это делает не руководство страны, но парламент тоже не маленькая инстанция. Месяц назад группа швейцарских парламентариев выступила с призывом провести "мирную конференцию", которая заставила бы Азербайджан согласиться на массовое и беспрепятственное возвращение армян в Карабах. Стоит обратить внимание - "мирная конференция" предлагается не для примирения Азербайджана и Армении, а для давления на Баку с целью обеспечения армянских интересов. Первое еще можно было бы понять, но второе является грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Справедливости ради отметим, что руководство Швейцарии не отреагировало на такое безумное предложение. Но лиха беда начало. Еще немного демагогии о правах человека, мешающих, дескать, декарбонизации, и в Берне могут передумать.

Министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало заявления иностранных дипломатов, сделанные на мероприятии в швейцарском посольстве. Послы Швейцарии, США, Евросоюза и Великобритании, отдавая дань западной моде и следуя инструкциям, допускали высказывания, являющиеся вмешательством в независимость судебной системы Азербайджана и во внутренние дела страны в целом.

Праздник праздником, но нужно знать границы. Дипломаты все же...