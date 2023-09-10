Маски сброшены: Красный Крест показал, каким является на самом деле

Автор: Лейла Таривердиева

Международный Комитет Красного Креста дезавуировался. Точнее, дезавуировал свои цели и намерения в нашем регионе. В Азербайджане давно возникли подозрения, что эта структура выполняет здесь больше политические, чем гуманитарные функции, но не хотелось оскорблять недоверием символ красного креста на белом фоне, почти двести лет сопровождающий войны, бедствия и катастрофы. Этот символ, олицетворявший собой самые лучшие побуждения человеческой души, больше не является символом беззаветной помощи страждущим без национальных, религиозных и расовых границ. МККК участвует в политических играх, растеряв свою оставшуюся на бумаге беспристрастность и нейтралитет. Во всяком случае, в нашем регионе Красный Крест сделал свой выбор.

МККК является закулисным участником той вакханалии, которая происходит в зоне проживания армянского меньшинства в Карабахском регионе и на границе с Азербайджаном. Он до сих пор не прикрыл незаконно действующий офис в Ханкенди. Этот офис, десятилетия действовавший для удовлетворения потребностей оккупантов, продолжает действовать в том же русле и сегодня. Итоги 44-дневой войны сильно ограничили его возможности, тем не менее, он занимается решением вопросов, связанных с армянским меньшинством. Полбеды, если бы делалось это в координации с бакинским офисом МККК, но нелегитимная структура координирует свои действия с офисом Красного Креста в Ереване и ничего менять не собирается. Баку неоднократно обращался в женевскую штаб-квартиру организации по этому поводу. Безрезультатно. Руководство МККК вполне довольно сложившейся ситуацией, так как она отвечает генеральной линии западных кругов на Южном Кавказе. К сожалению, эта линия остается в пределах продвижения интересов Армении.

Накануне было сообщено, что Российский Красный Крест направляет в Ханкенди продовольственный груз, и грузовик проследует к адресату по дороге Агдам-Ханкенди. Груз был сформирован и доставлен в Азербайджан в рамках сотрудничества российского офиса МККК с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца. Надо так понимать, российский офис сделал этот шаг, не попросив разрешения у центра, и оказался в переделке. Сообщается, что из Женевы и со стороны некоторых западных кругов на российский офис оказывается давление. И это одна из причин, почему грузовик остановился в Барде. Причем, россияне испугались настолько, что отказались двигаться дальше Барды и не доехали даже до поста РМК в Агдаме. Возможно, это часть игры, в которой участвуют одновременно Россия и Запад, но роли МККК во всем этом безобразии такой вариант тоже не умаляет.

Как известно, бакинский офис МККК обездвижен давно. Несмотря на неоднократные обращения Азербайджана в Женеву исправить ситуацию и направить ее в законное русло, руководство МККК предпочло оставить все как есть. Офисы организации не имеют право предпринимать какие-либо действия самостоятельно, таким образом, пребывание офиса в Баку вообще утратило какой-либо смысл. Гуманитарными вопросами на территории страны занимается Красный Полумесяц и само государство. Для чего здесь офис МККК? Ереванский же офис организации активен, причем, активность его распространяется на суверенную территорию соседнего государства, где у МККК вроде как имеется местная структура. То есть ереванский офис Красного Креста беззастенчиво допущен к решению вопросов на территории Азербайджана, бакинский же не может пошевелиться.

Не хочется строить конспирологических версий, тем не менее, возникают определенные подозрения по поводу того, что такое упорство в сохранении вопроса "помощи" армянам в зоне РМК в руках тамошнего незаконно действующего офиса МККК вызвано исключительно гуманитарно-сострадательными порывами. В настоящее время на территории компактного проживания армянского меньшинства не осталось представительств других международных организаций, хотя в период оккупации они действовали. МККК тоже вывел своих сотрудников, когда стало ясно, что армяне войну проиграли, но когда ситуация немного устаканилась, вернул их обратно, пользуясь своим статусом. Да, Красный Крест это типа организация без границ, но "без границ" в другом понимании. Речь идет не о границах государств, а о безграничности помощи. То, что организация действует по всему миру и имеет определенные преференции, не означает вседозволенности. В первую очередь, это не означает, что она может переходить суверенные границы стран и открывать офисы на их территориях по своему усмотрению. У кого спросило разрешения руководство организации, открывая представительство в Ханкенди?

Красный Крест не может быть над законами государства, но он может оказаться вне закона, если его деструктивная деятельность будет продолжаться. Может так случиться, что организацию просто попросят покинуть Азербайджан. Подглядывающие и подслушивающие ему не нужны. В Баку не забыли некоторых провокационных действий МККК в период 44-дневной войны, совершенно недопустимых попыток гуманитарной организации вмешаться в боевую ситуацию.

Еще раз повторим - Азербайджан не нуждается ни в чьей гуманитарной помощи. Сегодняшний Азербайджан сам оказывает гуманитарную помощь другим странам. Сам он в ней нуждался в 90-х годах, но тогда тот же МККК не проявил особой активности. Для миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев не было сделано и десятой доли того, что Красный Крест, руководствуясь политическими интересами определенных кругов, делал и делает для нескольких десятков тысяч сепаратистов в Карабахе. Тем, что Баку в начале 90-х был вынужден запросить помощь у Женевы, там воспользовались для того, чтобы вцепиться в регион и осесть в зоне конфликта. А после учреждения Азербайджанского общества Красного Полумесяца в деятельности Красного Креста на территории нашей страны отпала совсем. Тем не менее, скажем "спасибо" и за то немногое, что было сделано. Мы народ благодарный, никогда ни от кого ничего не ждем и никому в помощи не отказываем. А если кто-то делает что-то для нас на копейку, возвращаем потом на миллион.

Одним словом, МККК, как инструмент западной политики в регионе, продолжает активно "помогать". Впрочем, даже если из Женевы не погрозили бы пальцем, продовольствие все равно не смогло бы проехать в Ханкенди, так как дорога в районе Аскерана остается заблокированной сепаратистами. Однако ни один из внешних акторов не вспоминает об этом. За то, что российский грузовик стоит в Барде, и российская сторона, и Запад обвиняют... Азербайджан. И вот это самое интересное.