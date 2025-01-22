Баку сумеет выстроить отношения с Трампом

Автор: доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова

Судя по первым заявлениям Дональда Трампа, он намерен всерьез взяться за решение острых внутренних и международных проблем. Говоря современным языком, Трамп приходит на второй президентский срок в роли антикризисного менеджера. Еще не пройдя инаугурацию, Дональд Трамп озвучил цели и задачи своего внешнеполитического курса, которые, на самом деле, означают претензии на новый передел сфер влияния. В основе этого передела лежит, прежде всего, борьба за ресурсы, что Трамп и не считает нужным скрывать. Во время митинга накануне своей инаугурации Трамп заявил, что собирается предотвратить Третью мировую войну, закончить конфликт на Украине, остановить хаос на Ближнем Востоке и построить "Железный купол" в США" для предотвращения возможных атак на Соединенные Штаты.

Также новый президент США пообещал разобраться с мигрантами и преступностью. Последнее, действительно, крайне актуально для США. Так, заявленная Трампом установка на выдворение всех латиноамериканских мигрантов - еще одна "многоходовочка" будущего хозяина Белого Дома. Вернутся ведь на Кубу, в Венесуэлу и Мексику те, кто негативно относится к действующей власти. И это упростит Трампу меры по усилению влияния на уже бывшем "заднем дворе" США.

А мир, действительно, изменился. Как отметил в недавнем интервью РИА-Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Александр Яковенко, "заявления Трампа о претензиях на Гренландию и Панамский канал, а также о присоединении Мексики и Канады к США могут показаться экстравагантными в привычной для нас послевоенной системе координат: суверенитет, нерушимость границ и тому подобное. Но на это можно посмотреть и иначе? b тогда все будет выглядеть куда как реалистично. Особенно если признать, что нынешняя смена власти в Вашингтоне имеет все признаки революции - как во внутренней, так и во внешней политике. При том, что не только для Соединенных Штатов, но и для многих стран мира, включая все западные (как мы это наблюдаем в последние три года), вопрос стоит не о поддержании статус-кво, которого не может быть по определению в эпоху тектонических перемен в мире, а о выживании в качественно изменившейся среде обитания. Дело в том, что послевоенной ялтинско-потсдамской системе в этом году исполнится 80 лет. Срок немалый. Сошлюсь на недавний доклад Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО) с ежегодным прогнозом на 2025-й. Там делается вывод о "практически полном развале" этой системы "с ее договорами и институтами".

Так вот в отличие от Байдена, Трамп идеально вписывается в эти новые парадигмы. Во всяком случае, по внешним признакам. Трамп явно не прост, и что кроется в глубинах его личности, знать не возможно. Моя американская коллега еще после первого пришествия Трампа на пост Президента США сказала мне в частной беседе: "Трамп многих поразил. Многие не ожидали его победы. У него репутация дельца и плейбоя. Оказалось, это только верхушка айсберга". Несомненно, что Трамп не стандартен, интересен. И в отличие от Байдена, он в прекрасной физической форме.

Еще один нюанс. Трамп, в отличие от ряда европейских политиков, не стал разыгрывать карту: "Россия - изгой". Он сразу четко и внятно заявил, что переговоры о будущем Украины он будет вести с Путиным. Еще накануне инаугурации, Трамп поручил организовать уполномоченным лицам из своей команды телефонный разговор с Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность. А российское руководство в день инаугурации поздравило Трампа со вступлением в должность. На совещании Совбеза Владимир Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.

Трамп понимает, что есть пул больших игроков. И к этому пулу, несомненно, принадлежит Россия. Коллективный Запад не в той экономической, финансовой и морально-политической (как говорили в советское время) форме, чтобы вообще на что-то серьезно влиять. Страны, находящиеся в многомиллионных долгах, в том числе, перед США, годятся только для шумового оформления. Зеленский понял это слишком поздно. А до Пашиняна это так и не дошло.

Что успела натворить администрация Байдена и в частности Блинкен за время правления? Администрация Байдена, бывший госсекретарь Блинкен и лично сам экс-президента несут львиную долю ответственности за разгоревшиеся конфликты. Не случайно Трамп заявил о планируемой чистке аппарата ряда ведомств, в первую очередь, Госдепартамента США. Кадровый состав внешнеполитического ведомства США не впишется в парадигму Трампа и не справится с новыми задачами. Сейчас мы, повторюсь, наблюдаем глобальные изменения в системе мироустройства. Трамп определил происходящее как "революцию здравого смысла". И это определение касается не только внутренней ситуации в США.

За годы после 44-дневной войны Вашингтон в лице Блинкена неоднократно делал попытку стать посредником между Азербайджаном и Арменией. Считаю, что Баку очень правильно поступил, отказавшись от американского содействия. А какой из Блинкена посредник? Где его подвиги на этой ниве? Не знаю, может, он великий рыцарь плаща и кинжала и работает в тени, но посредник не может топить за одну сторону. Я думаю, что официальный Баку сумеет выстроить эффективные и взаимовыгодные взаимоотношения с администрацией Трампа, как перспективная региональная держава. И без Блинкенов.

Внешняя политика должна строиться не на основе мифов и давно истлевших лозунгов, типа "великой Армении", а на основе реальных, прежде всего, экономических интересов государств. Характерно, что Трамп и в отношении политических договоров, в том числе, предполагаемого решения проблемы конфликта Россия-Украина использует термин "сделка". И, на мой взгляд, это совсем не плохо. Любой внешнеполитический шаг государства, и большого, и малого, должен иметь прагматический смысл. Но эти желания должны опираться на реальные возможности государства, его потенциал. Игроки на мировой арене не равнозначны. И разумный игрок выстроит такую систему взаимодействия с более сильными фигурами "международной шахматной доски", которая даст ему возможность укрепить свои позиции. А не наращивать явно безнадежные конфликтные ситуации, как это делает уже несколько лет Пашинян. Да и не только он.

Не случайно Трамп заявил и о том, что она намерен подписать указ о запрете помощи другим странам, если она противоречит стратегическим интересам США. Понятно, что стратегические интересы США это, прежде всего, интересы крупных национальных корпораций. Но и это понятно. Завоевывать влияние на других территориях следует за счет инвестиционного и экономического присутствия. Как это делает основной конкурент США на "великой шахматной доске" Китай.

Я ни в коей мере не идеализирую Трампа, но я всегда полагала, что переговоры надежнее вести, пусть даже с врагами, но на основе четких обязательств. Клятвы в вечной дружбе взамен на экономическую и военную помощь, уверения в стиле "кормите нас себе в ущерб, а мы ваш форпост" и т.п. - это все уходящая натура. Чего больше в подобных моделях международных отношений - наивности, ханжества или скрытых коррупционных схем, сказать однозначно не берусь, я видела разные варианты подобных мезальянсов. В том числе, и на постсоветском пространстве. Как правило, это вело в итоге к серьезным проблемам.

Трамп, при всех его минусах и склонности к экстравагантным заявлениям, прагматик. Он делец, а не оголтелый вояка или прекраснодушный мечтатель. И этим он интересен.

Кстати, фамилия "Трамп" переводится как "козырь". Похоже, у нового президента США в запасе целая колода козырей. Посмотрим, как он ими распорядиться.