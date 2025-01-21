Трампу придется разгребать все, что натворил Байден

Команда Байдена покинула Белый дом с крайне негативным рейтингом. И это мнение не только противников бывшей администрации, но и значительного числа ее сторонников, которые недовольны многими шагами Байдена и Ко как во внутренней, так и во внешней политике. По их мнению, страна больше потеряла, чем приобрела.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог Фикрет Садыхов.

Те шаги, которые были реализованы в различных направлениях политики Байденом, не дали результатов и восприняты в основном критически, что подтверждают опросы, проведенные Гэллоп, отметил политолог. Это и рост преступности, и незаконная миграция, и экономические просчеты, и промахи в сферах образования, противодействия терроризму и др.

"За время правления Байдена пересечь границу США с юга попыталось более 6 миллионов человек. 3 миллиона из них смогли обосноваться в США и юридически обосновать свое присутствие и получить политическое убежище. А это был очень серьезный удар по имиджу демократа-президента. И по сей день американское общество трясет от тех преступлений, которые совершают те нелегалы, которые получили узаконенный статус эмигрантов в США", - сказал Садыхов.

По мнению нашего собеседника, не сумела администрация Байдена правильно решить и афганский вопрос. Решение о выводе войск из Афганистана, отметил он, было принято еще при Трампе. Но то, как оно было реализовано при Байдене, показало, что эта администрация не в состоянии системно, последовательно, с учетом сложившейся ситуации вывести войска, сохранив свои интересы и жизни десятков тысяч людей, которые многие годы служили Америке и пытались вместе с уходящими военными покинуть Афганистан. Это, конечно, очень сильно ударило по престижу Байдена, и это один из факторов, что считаются негативными во внешнеполитических шагах администрации Байдена, считает политолог.

"В период войны России с Украиной Байден, естественно, встал на сторону Украины и даже сумел расширить в какой-то степени НАТО. Но многомиллиардные пакеты помощи украинской стороне, отправка военной техники, ракет, современных истребителей F-16 вряд ли смогли добавить позитива имиджу его администрации. Скажу больше - сложилось впечатление, что речь шла вовсе не о том, чтобы защитить Украину. Задача, видимо, состояла в том, чтобы как можно сильнее ослабить Россию. Одно из последних решений было как раз связано с тем, что Вашингтон дал разрешение на удары по территории самой Российской Федерации.

Вряд ли можно поставить в заслугу американской дипломатии и завершение израильско-палестинской войны. Возможно, многочисленные визиты Блинкена давали какой-то мало ощутимый эффект. Но в конечном итоге Израиль добился своего. Он практически уничтожил Газу и ее лидеров. И в том, что остановлен огонь, нет заслуги американской стороны. Это победа не американской дипломатии, а руководства Израиля. Понятно, что любая война в конечном итоге, как правило, приводит к каким-то соглашениям. Но вряд ли тут велика роль американцев, несмотря на челночные визиты госсекретаря Блинкена. Это договоренность, которая устраивает и Тель-Авив, и самих лидеров Газы. Если кто-то видит тут заслугу Вашингтона, это мнение ошибочно.

Еще один неправильный шаг, предпринятый под занавес, - это подписание хартии о стратегическом партнерстве с Арменией. Это, грубо говоря, был плевок в сторону демократии, справедливости и старания американской стороны казаться беспристрастной в армяно-азербайджанском вопросе. Хартия еще раз убедила нас, что предложения американцев о предоставлении площадки для мирных переговоров были просто блефом", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева