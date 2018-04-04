Международные резервы Армении продолжают таять
4 апреля 2018 17:15 119
По положению на конец февраля этого года валовые международные резервы Армении составили 2.279 млрд. долларов США. Об этом сообщает Центральный банк РА, передает Day.Az со ссылкой на hetq.am.
В течение февраля резервы сократились на 7,7 млн. долларов, или на 0,3%.
По сравнению с началом года этот показатель снизился на 34,7 млн. долларов, или на 1,5%.
Резервы почти полностью валютные, золота нет. В конце 2003 г. Центробанк продал весь золотой запас страны.
Напомним, что в феврале госдолг Армении немного сократился за счет внутреннего долга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!