Международные резервы Армении продолжают таять

По положению на конец февраля этого года валовые международные резервы Армении составили 2.279 млрд. долларов США. Об этом сообщает Центральный банк РА, передает Day.Az со ссылкой на hetq.am.

В течение февраля резервы сократились на 7,7 млн. долларов, или на 0,3%.

По сравнению с началом года этот показатель снизился на 34,7 млн. долларов, или на 1,5%.

Резервы почти полностью валютные, золота нет. В конце 2003 г. Центробанк продал весь золотой запас страны.

Напомним, что в феврале госдолг Армении немного сократился за счет внутреннего долга.