Мужчины и женщины поделились самыми безумными историями расставания

Пользователи форума Reddit перечислили истории отношений, закончившихся расставанием, которые они считают самыми безумными. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Одним из самых удививших пользователей форума комментариев стало воспоминание о неверной жене.

Муж ел завтрак, когда заметил новую татуировку на запястье жены. Это было имя ее нового бойфренда. А еще она ездила в его машине по платным дорогам и не платила. Когда приходили счета, выбрасывала их. Когда он спохватился, долг был на тысячи долларов

Еще одна пользовательница вспомнила историю знакомой, которая встречалась с мужчиной, державшим дома свинью.

Она была огромная, настоящая большая свинья. Свинья не любила женщину, сталкивала ее с постели, чтобы занять место рядом с мужчиной. Однажды женщине все надоело, и она поставила ультиматум: свинья или я. Он сказал, что свинью знает дольше и бросил мою подругу. Он остался со свиньей.

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