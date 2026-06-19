https://news.day.az/popularblog/1842374.html Салат из баклажана от _chef_guseynov - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Аббас Гусейнли под никнеймом _chef_guseynov приготовил вкусный салат из баклажана. Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
Салат из баклажана от _chef_guseynov - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Аббас Гусейнли под никнеймом _chef_guseynov приготовил вкусный салат из баклажана.
Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
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