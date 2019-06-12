https://news.day.az/society/1128219.html Тяжелая авария с участием автобуса в Сумгайыте - ВИДЕО
Тяжелая авария с участием автобуса в Сумгайыте - ВИДЕО
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, пассажирский автобус маршрутной линии №555, с госномером 50-AE-457, столкнулся с автомобилем марки "Opel" с госномером 90-VB-910.
Информации о пострадавших нет.
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