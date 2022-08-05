Минздрав об эпидемиологической ситуации в Азербайджане

На своем горьком опыте знаем к чему приводит пренебрежение простыми правилами во время вспышки эпидемии, и мы не должны этого забывать.

Как передает Day.Az, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

- Тайяр муаллим, как вы знаете, в последнее время, как и в большинстве стран мира, в Азербайджане наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Как вы оцениваете текущую эпидемиологическую ситуацию в нашей стране?

- Если взглянуть на статистику соседних стран, то увидим, что в последнее время в Грузии, России, Турции и Иране число новых ежедневных заражений увеличилось в разы. В Азербайджане также наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. Несмотря на то, что большинство ковидных ограничений сняты уже давно, эпидемиологическая ситуация в нашей стране удовлетворительная и находится под контролем.

- По прогнозам некоторых европейских экспертов, осенью коронавирус может активизироваться...

- Еще несколько месяцев назад мы отмечали, что этот вид инфекции активизируется ближе к осени. Дело в том, что приобретенный коллективный иммунитет со временем ослабевает. Каждая новая волна пандемии порождает новые мутации вируса, способные обойти иммунитет. Кроме того, снятие большинства ограничений создает благоприятные условия для распространения вируса. Поэтому не исключено, что осенью число заражений в нашей стране возрастет. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в нашей стране контролируется органами здравоохранения. Хочу отметить, что за время пандемии накоплен большой опыт по устранению негативной динамики. Помимо вышесказанного, следует помнить, что лишь совместными усилиями можно уберечься от вируса.

- В последнее время в некоторых странах быстро распространяются новые мутации омикрон-штамма...

- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наблюдаемый в последнее время рост числа случаев заражения коронавирусом в мире в основном связан с новыми мутировавшими разновидностями штамма "Омикрон", выявленными в некоторых странах Европы и Америки.

Хотя эти штаммы считаются менее смертоносными, чем другие, они распространяются с более высокой скоростью. Поскольку вирус более активно размножается в верхних дыхательных путях, воздушно-капельный путь заражения играет значительную роль. В связи с чем, ВОЗ рекомендует использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать правила гигиены на фоне наблюдаемого во всем мире высокого роста числа заражений COVID-19.

Способы защиты от вируса остаются неизменными. В первую очередь важно использовать маску в закрытых помещениях и в общественном транспорте, часто проветривать помещения, минимизировать пребывание в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, а также соблюдать правила гигиены рук. Эти простые рекомендации в суровые времена пандемии не раз показывали свою эффективность.

Хочу отметить, что некоторое время наблюдалась тенденция снижения числа случаев заражения коронавирусом. Но это не должно нас успокаивать. На своем горьком опыте знаем к чему приводит пренебрежение простыми правилами во время вспышки эпидемии, и мы не должны этого забывать.