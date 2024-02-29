Заур Гусейнов внес ясность в вопрос строительства станции метро в Хырдалане

В утвержденном Генеральном плане города Баку не обозначен вопрос строительства станции метро в Хырдалане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на научно-практической конференции на тему "Неизменные ценности и меняющиеся возможности" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов.

Он добавил, что было бы неправильным прогнозировать это сейчас.

"В планах на будущее может быть строительство станций метро в Хырдалане и других районах. У нас имеется программа развития в нескольких вариантах", - сказал Гусейнов.

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