Операция МВД: обнаружено 50 кг наркотиков

В Гарадагском и Масаллинском районах проведена операция, изъято 50 килограммов наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД 28 марта 2024 года, на территории Гарадагского района был задержан Агиль Ализаде 1993 года рождения, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств. В его доме в Масаллинском районе была обнаружена крупная партия наркотиков и электронные весы.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении А.Ализаде решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

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