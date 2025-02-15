В работе BakıKart возникли сбои

Сегодня в Баку возникла серьезная проблема с системой онлайн-оплаты проезда в общественном транспорте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, из-за проблем с интернетом не удавалось осуществить оплату за проезд в автобусах и метро.

Платежи посредством банковских приложений и приложения "M10" не проходили, что привело к задержкам в движении общественного транспорта.