https://news.day.az/society/1730557.html В работе BakıKart возникли сбои Сегодня в Баку возникла серьезная проблема с системой онлайн-оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, из-за проблем с интернетом не удавалось осуществить оплату за проезд в автобусах и метро.
В работе BakıKart возникли сбои
Сегодня в Баку возникла серьезная проблема с системой онлайн-оплаты проезда в общественном транспорте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, из-за проблем с интернетом не удавалось осуществить оплату за проезд в автобусах и метро.
Платежи посредством банковских приложений и приложения "M10" не проходили, что привело к задержкам в движении общественного транспорта.
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