Сегодня стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1" и "Формулы-2", передает Day.Az.

Состязание "Формулы-1" войдет в историю как 6-е Гран-при в Баку.

После 3-летнего перерыва фанаты смогут понаблюдать за гонками с трибун. Ворота фан-зоны откроются в 10:00. В первый соревновательный день состоятся два свободных заезда "Формулы-1", свободный заезд и классификационный тур "Формулы-2".

Первыми на трек выйдут пилоты "Формулы-2". В свободном заезде примут участие 22 пилота 11 команд.

Вслед за этим состоится первый свободный заезд "Формулы-1", считающейся основным соревнованием. День завершится классификационным туром турнира второстепенной значимости и вторым свободным заездом "Формулы-1".

В "Формуле-1" лидирует действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (125 очков), выступающий за команду Red Bull. Второе место занимает пилот Ferrari Шарль Леклер (116 очков), товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес - на третьем месте со 110 очками.

В "Формуле-2" первое, второе и третье места соответственно занимают Фелипе Другович из MP Motorsport, Тео Пуршер из ART Grand Prix и Джехан Дарувала из Prema Racing.

10 июня

10:00. Открытие ворот фан-зоны

"Формула-2"

12:35 - 13:20. Свободный заезд

"Формула-1"

15:00 - 16:00. Первый свободный заезд

"Формула-2"

16:30 - 17:00. Классификационный тур

"Формула-1"

18:00 - 19:00. Второй свободный заезд

21:00. Закрытие ворот фан-зоны

Гран-при Азербайджана завершится 12 июня. На предыдущих состязаниях в Баку выиграли экс-пилот команды Mercedes, завершивший карьеру Нико Росберг (2016 год), экс-пилот команды Red Bull, ныне выступающий за McLaren Даниэль Риккардо (2017 год), Льюис Хэмилтон из Mercedes (2018 год), его товарищ по команде Валттери Боттас (2019) и Серхио Перес из Red Bull (2021 год). Гран-при Азербайджана 2020 года было отменено из-за пандемии коронавируса.