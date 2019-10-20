Оказывается, некоторые привычные нам продукты сочетать вредно и иногда даже опасно. Рамблер рассказывает, в какую сторону следует пересмотреть свою систему питания, передает Day.Az.

Картофель и мясо

Мы с детства привыкли, что самый сытный обед - мясо с картошкой. Часто простое блюдо украшает праздничные столы. На самом деле, это не так. Возможно, вы и правда останетесь сытыми после такого блюда. Однако это чревато последствиями: для переваривания крахмалистого овоща и белка требуются разные пищеварительные ферменты. В итоге еда будет перевариваться очень долго, а вы будете испытывать тяжесть. В конечном счете постоянное употребление такого блюда может привести к проблемам с кишечником.

Алкоголь и кофе

Многие после бурной вечеринки не могут спокойно выспаться, поэтому во время похмелья употребляют кофе для бодрости. Это сочетание может быть очень опасно для сердца и всего организма. Получается, что бодрым вы будете всего шесть часов, но вместе с этим получите учащенное сердцебиение, повышенное давление и обезвоживание. Кроме того, на следующую ночь вы не сможете выспаться до конца, так как из-за такого сочетания может развиться бессонница.

Бургеры и пиво

Во всех фастфудах считается, что лучше всего к бургеру и гарниру во фритюре подойдет бокал холодного пива. Однако это сочетание нанесет очень сильный удар по печени. Пока этот орган будет заниматься расщеплением алкоголя и нейтрализацией токсинов, жир будет откладываться в организме. Из-за этого тормозится работа печени, появляется вздутие, тяжесть и изжога.

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