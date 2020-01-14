Премьер Италии не исключил направления в Ливию дополнительных сил

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия готова направить дополнительные военные силы в Ливию, и эта возможность будет обсуждаться с партнерами. Об этом глава правительства заявил во вторник итальянским журналистам после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не исключаем наращивания нашего присутствия, но это будет сначала обсуждаться с партнерами и, если оно будет сделано, то в контексте решений ООН", - сказал Конте. При этом он добавил, что площадкой для подобных дискуссий должна стать, в частности, конференция по Ливии, которая запланирована на 19 января в Берлине. "Я думаю, что рано говорить о каком-то передислоцировании", - указал Конте.

В данный момент Италия располагает 250 военными в Мисурате, которые обеспечивают безопасность открытого там итальянцами полевого госпиталя. В последние дни в итальянских СМИ проходила противоречивая информация о том, что Министерство обороны Италии готовит декрет о наращивании военного присутствия в Ливии путем сокращения контингента в других точках, таких как Афганистан и Ирак. Сообщалось также, что часть правящей коалиции выступает против такого решения. Одновременно проходила информация и о намерении перевести госпиталь из Мисураты в более безопасное место.

До сих пор Италия всегда отказывалась направлять своих военных в Ливию, ограничиваясь исключительно логистической поддержкой и подготовкой сотрудников местной службы береговой охраны. Кроме того, Рим критически отнесся к решению Турции направить в Ливию своих военных по просьбе Правительства национального согласия (ПНС).

Одновременно министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил с предложением учредить в Ливии международную миротворческую миссию по образцу той миссии, что действует под эгидой ООН в Ливане (Временные силы ООН в Ливане). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Конте в понедельник не исключил возможность создания ооновской наблюдательной миссии в Ливии.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.