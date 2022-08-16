https://news.day.az/world/1487523.html Женщину и ребенка сбила машина в Москве - ВИДЕО
Женщину и ребенка сбила машина в Москве - ВИДЕО
Авария с участием такси и BMW произошла на Прибрежном проезде в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"После ДТП одно из авто сбило женщину и ребенка. Пострадал также водитель такси, сейчас всех осматривают врачи скорой помощи", - рассказал он.
В результате ДТП пострадали три человека, всех доставили в больницу.
В Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" отметили, что движение осуществляется по полосе встречного движения.
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