Спрогнозирован рост цен на серебро до многолетнего максимума

Цены на серебро в 2023 году могут повыситься до многолетнего максимума, достигнув $30 за унцию. Об этом написали на сайте телеканала CNBC со ссылкой на сообщение генерального директора австралийской компании ABC Bullion Джени Симпсон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исторически сложилось так, что в годы высокой инфляции серебро демонстрирует рост почти на 20% в год. Учитывая такую историю, а также то, насколько дешевым остается серебро по отношению к золоту, неудивительно, если в этом году цены на серебро достигнут отметки $30 за унцию", - сказала она.

В последний раз спотовые цены на этот драгметалл поднимались выше $30 в феврале 2013 года. В 1980 году унция серебра стоила $49,45 на фоне годовой инфляции в США на уровне 13,5%. Выше этой цены стоимость металла пока не повышалась.

В 1976 году годовая инфляция в Соединенных Штатах составила 3,7%. В тот год унция серебра торговалась по $4.