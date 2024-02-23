https://news.day.az/world/1639862.html Взрыв в жилом доме в Иране, есть погибшие
Взрыв в жилом доме в Иране, есть погибшие
В иранском городе Урмия произошел взрыв в жилом доме.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство ISNA.
На место происшествия были направлены 5 оперативных групп Общества Красного Полумесяца.
По предварительной информации, в результате происшествия погибли 3 человека, пострадал 1 человек, еще 1 человек оказался погребён под завалами.
На месте происшествия работают отряды спасателей.
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