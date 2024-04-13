https://news.day.az/world/1651626.html Армянские военные попали в ДТП
Армянские военные попали в ДТП
В Гегаркуникской области Армении в результате аварии с участием "КамАЗа" получили травмы двое военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как было отмечено в СМИ, угрозы жизни военнослужащих нет.
Напомним, 12 апреля в дорожно-транспортном происшествии с участием военнослужащих Армении погибли 4 человека, 20 получили ранения.
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