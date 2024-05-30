Евросоюз утвердил решение о пошлинах на зерно из России и Беларуси

Совет Европейского союза утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Беларуси. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в социальной сети сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министры Евросоюза договорились значительно увеличить тарифы на зерновой импорт из РФ и Беларуси с 1 июля", - написал он.

В заявлении Совета ЕС утверждается, что запретительные тарифы Европейского союза на зерно из России и Беларуси не коснутся транзита через порты сообщества в третьи государства.

"Тарифы будут касаться зерновой продукции, происходящей или экспортируемой напрямую или нет из России и Беларуси в Евросоюз. Они не относятся к транзиту из обеих стран через территорию ЕС в третьи страны", - говорится в сообщении.

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