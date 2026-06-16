Baş nazir Əli Əsədov Özbəkistana işgüzar səfərə gedib

İyunun 16-da Baş nazir Əli Əsədov V Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfərə gedib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Daşkənd-Humo Beynəlxalq Hava Limanında Ə.Əsədovu Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin müavini Açilbay Ramatov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.