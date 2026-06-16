https://news.day.az/azerinews/1841773.html Baş nazir Əli Əsədov Özbəkistana işgüzar səfərə gedib - FOTO İyunun 16-da Baş nazir Əli Əsədov V Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Baş nazir Əli Əsədov Özbəkistana işgüzar səfərə gedib - FOTO
İyunun 16-da Baş nazir Əli Əsədov V Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfərə gedib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Daşkənd-Humo Beynəlxalq Hava Limanında Ə.Əsədovu Özbəkistan Respublikası Baş nazirinin müavini Açilbay Ramatov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
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