İş vaxtı telefonla oynamağa görə müqaviləyə XİTAM VERİLƏ BİLƏR
İş yerində mobil telefonlardan qeyri-rəsmi məqsədlərlə istifadə edilməsi müasir iş mühitində ən çox rast gəlinən intizam pozuntularından biridir.
İş vaxtı ərzində diqqətin şəxsi telefonlara ayrılması birbaşa olaraq işin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə və tapşırıqların vaxtında icra olunmamasına şərait yaradır. Bundan əlavə, istehsalat, tikinti və ya nəqliyyat kimi yüksək riskli sahələrdə bu növ yayınmalar texniki təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına və bədbəxt hadisələrə yol aça bilər. Bu səbəbdən işəgötürənlər daxili nizam-intizam qaydalarında iş vaxtı şəxsi telefonlardan istifadənin qadağan olunması və ya məhdudlaşdırılması barədə xüsusi müddəalar müəyyən edirlər.
Hüquqi müstəvidə işçinin bu qaydanı təkrar-təkrar və şüurlu şəkildə pozması onun üzərinə düşən əmək funksiyalarına laqeyd yanaşması kimi qiymətləndirilir. Əgər işçinin qadağalara rəğmən mobil telefondan istifadəsi və bunun iş prosesinə vurduğu zərər rəsmi şəkildə sübuta yetirilirsə, bu hal əmək müqaviləsinə xitam verilməsi üçün hüquqi əsas yaradır. Qayda pozuntusunun rəsmiləşdirilməsi üçün aktların tərtib olunması, izahatların alınması və daxili təhqiqatın aparılması mütləqdir. Bütün bu sübutlar toplandıqdan sonra işəgötürən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq addımları ata bilər.
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