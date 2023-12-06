Новый год - круглый год! Бакинская русская драма приглашает на грандиозное сказочное шоу

В канун Нового года только 30 декабря, 3 и 7 января, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра будет показано новогоднее музыкальное представление под названием "Новый год - круглый год!", сообщает Day.Az.

Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками сказочного представления. Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи, и конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии Деда Мороза и Снегурочки, веселого Пикачу и Соника, Барби и Кена, супергероев Марвела, Эльзы, Анны и Олафа, Жасмин и Аладдина, Золушки и Принца, Малифисенты и Авроры, и многими другими героями любимых сказок и мультфильмов.

А в фойе театра всех детишек будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Ждём вас на самой настоящей ёлке, не пропустиие это грандиозное событие!

Начало показов - в 12.00 и 15.00. Справки по телефону (012) 493 00 63.

Билеты продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн https://iticket.az/ru/events/kids/novyj-god-kruglyj-god.

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