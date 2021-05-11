Онколог назвал признак предракового состояния

Хирург и онколог Иван Карасев назвал признак предракового состояния на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что появление новообразований - полипов - на слизистой оболочке гортани или голосовых связках можно распознать по частому покашливанию, затрудненному дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса. По его словам, игнорирование полипов грозит развитием рака.

"Во время операции важно удалить образования "под корень", чтобы избежать рецидивов в дальнейшем", - сообщил врач. Он также подчеркнул, что при наличии показаний хирургическое вмешательство позволит избежать перерождения полипов в онкогенные образования.