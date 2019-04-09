Бредовость очередного заявления министра обороны Армении Тонояна, явно примеряющего эполеты министра войны, всякому непредвзятому читателю видна невооруженным глазом, даже дилетанту в военном деле.

Такое мнение высказал Day.Az известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя озвученные накануне министром обороны Армении угрозы в адрес Азербайджана.

По мнению Кузнецова, все потуги армянской прессы придать его словам хотя бы минимальную видимость здравого смысла оказываются бессильными, настолько откровенная белиберда лезет изо всех щелей.

"Предлагаю внимательно вчитаться в пересказ заявления министра Тонояна. В нем нет ни одной констатации, только одни гипотетические или эвентуальные заявления, призванные выдать желаемое за действительное. Армянские журналисты, сами того не желая, выдают самую главную военную тайну своей страны: всего того, о чем со сладострастием говорит господин Тоноян, сегодня в вооруженных силах Армении нет.

Посмотрите, весь текст пересказа его слов пестрит глаголами в будущем времени. Да, он, возможно, очень хороший оратор и под магию его слов попадает любая аудитория, которая без всякого критического разбора верит во все, о чем он говорит. Но если включить малую толику критического восприятия его слов, то все выглядит как в сказке Ганса Христиана Андерсена про голого короля. Чего только стоит его словесный пассаж о планах по созданию неких сил для специальных операций или глубинной разведки, которые будут угрожать экономической и транспортной инфраструктуре Азербайджана.

Для сведения господина Тонояна: иметь такие элитные части или хотя бы подразделения может позволить себе только богатая страна, каковой нынешняя Армения отнюдь не является. Сегодня ее министр обороны должен решить проблему обеспечения своих солдат трусами, а не фантазировать о том, как он в будущем будет создавать самый крутой в регионе армейский спецназ. Единственное, на что сегодня в случае войны с Азербайджаном может рассчитывать Армения, - это мобилизация так называемых добровольцев, или "еркрапа", из диаспоры, по сути, идейного пушечного мяса. Поэтому армии Армении надо запасаться трусами и гробами, а не мечтать о более технологичных частях, для создания и оснащения которых сегодня в этой стране объективно нет достаточных ресурсов", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева