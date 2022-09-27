Посольство США поделилось публикацией в связи с Днем памяти

"Чтим память тех, кто 27 сентября потерял жизнь в конфликте между Арменией и Азербайджаном, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых".

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

В публикации посольства также говорится, что США привержены работе по восстановлению мира в Южнокавказском регионе.