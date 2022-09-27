https://news.day.az/politics/1498697.html Посольство США поделилось публикацией в связи с Днем памяти
Посольство США поделилось публикацией в связи с Днем памяти
"Чтим память тех, кто 27 сентября потерял жизнь в конфликте между Арменией и Азербайджаном, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых".
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.
В публикации посольства также говорится, что США привержены работе по восстановлению мира в Южнокавказском регионе.
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