https://news.day.az/politics/1525465.html Заявление Армении направлено на искусственное обострение ситуации - МИД Азербайджана
Заявление Армении направлено на искусственное обострение ситуации - МИД Азербайджана
Очередное заявление министерства иностранных дел (МИД) Армении от 3 января 2023 года относительно акции протеста на Лачинской дороге является совершенно необоснованным и направлено на то, чтобы вызвать недоумение международных партнеров по этому вопросу и искусственно обострить ситуацию.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении от 3 января 2023 года.
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