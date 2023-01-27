Эстония решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - МИД
Я решительно осуждаю сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Любой акт насилия в отношении дипломатического представительства абсолютно неприемлем. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал министр.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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