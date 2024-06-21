СОР, климат и мировая справедливость

Автор: Лейла Таривердиева

При возникновении глобальных проблем первыми поиски виновных начинают те, на ком лежит основная ответственность за случившееся. Это как правило. Вспомним шумные поиски виновных в пандемии коронавируса и призывы к санкциям и прочим наказаниям в отношении якобы виновной стороны. Общественное мнение было уведено в сторону и сосредоточено на том, кто был назначен виновным, а не на сути вопроса. Сегодня вряд ли кто-то вспоминает, что и как было. Главное - все закончилось. Пандемии имеют обыкновение заканчиваться. Как бы долго они не тянулись и сколько бы жизней не унесли, они, в конце концов, прекращаются.

Помимо поиска виновного не по адресу, самым запоминающимся моментом первого коронавирусного года было разделение мира на условных "белых" и "прочих", то есть на страны, у которых были деньги на покупку вакцин и других средств защиты, и на тех, у кого этих денег не было. Первые рассчитывали отгородиться от вторых и пересидеть пандемию. Пока умные люди не объяснили, что без вложения средств в спасение "прочего мира" пандемия не закончится никогда.

То же можно наблюдать и в связи с климатическим кризисом и происходящими вокруг него процессами. Снова идут поиски виновного и звучат призывы к непродуманным действиям.

Изменения климата - это, действительно, очень серьезная проблема. По прогнозам, к концу века температура на планете может подняться на 2,4 градуса. Прежние прогнозы были оптимистичными и предполагали снижение мировых температур на 45 процентов к 2030 году. Теперь же к этому сроку прогнозируется потепление до 1,5 градусов. Это повлечет за собой таяние ледников, исчезновение некоторых видов флоры и фауны, удар по продовольственной безопасности для большей части населения планеты. Согласно прогнозам, к 2050 году могут исчезнуть треть ледников из списка мирового наследия ЮНЕСКО.

Как отмечено в обращении к участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" Президента Ильхама Алиева, у нас остается все меньше времени, чтобы мобилизовать усилия международного сообщества для принятия совместных срочных мер и неотложных шагов с целью сохранения глобального потепления на уровне 1,5 градусов.

"На COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года. Согласование новой коллективной количественной цели с целью удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, является главной задачей, стоящей перед всеми нами, инвестицией в наше общее будущее, нашей коллективной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Азербайджан примет все необходимые меры для продвижения этих переговоров в условиях прозрачности и инклюзивности, ускорения выполнения взятых ранее обязательств и обещаний. В то же время, одним из приоритетных вопросов в повестке дня нашего председательства на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, наиболее подверженные негативным последствиям изменения климата", - заявил глава государства.

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на форуме молодежной организации Движения неприсоединения в Баку тоже говорил о важности решения вопроса финансовых ресурсов для построения мира, устойчивого к изменениям климата. В числе основных тем СОР29 будет разработка национальных планов адаптации, отражающих пути обеспечения устойчивости страны к последствиям изменения климата.

Главным итогом СОР28 в Дубае стало наличие в решении конференции прямого призыва касательно отказа от ископаемого топлива. Генсек ООН даже призвал к полному и срочному отказу от ископаемых энергоносителей и бросил странам ОПЕК, что это произойдет, "хотят они этого или нет". Мир не может позволить себе задержек, нерешительности или полумер, заявил Антониу Гутерриш.

Такие заявления дали старт демагогическим выступлениям и в некоторой степени увели дискурс в дебри бесполезных споров. Азербайджан в лице своего лидера уже дал аргументированный ответ. Можно сказать, Баку ответил за все добывающие страны, на которых являющийся крупнейшим потребителем нефти и газа развитой мир пытается возложить ответственность за изменения климата.

Между тем, ни у кого нет ответов на главные вопросы. А именно - как быть большей части мира, не способной самостоятельно справиться с последствиями климатического кризиса и адаптироваться к изменившимся условиям. На СОР29 в Баку он будет главным.

Несколько лет назад немецкая экологическая организация Germanwatch провела исследование на предмет ущерба, нанесенного странам мира климатическими изменениями. Исследования показали, что более всего пострадали Гондурас, Гаити, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Таиланд и Доминиканская Республика. Среди промышленно развитых стран более всего пострадали Франция, Португалия и Германия. По подсчетам экспертов, с 1997 по 2016 год более 11 тысяч экстремальных погодных явлений стали прямой причиной смерти более 520 тысяч человек во всем мире, а экономический ущерб составил около 3,16 триллиона долларов.

В докладе немецких экологов было подчеркнуто, что маленькие островные государства больше остальных страдают от изменений климата. Кроме того, девять из десяти наиболее пострадавших от изменений климата за последние 20 лет стран являются развивающимися государствами с низкими показателями ВВП.

В прошлом году Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала доклад "Состояние климата в Африке в 2022 году". Согласно докладу в 2022 году от опасных явлений, связанных с погодой, климатом и водой, в Африке непосредственно пострадали более 110 миллионов человек, ущерб составил более 8,5 миллиарда долларов. Согласно Международной базе данных о чрезвычайных ситуациях погибли 5000 человек, из них половина - из-за засухи, а вторая половина - из-за наводнений. По мнению экспертов, это лишь официальная статистика, истинное же число жертв должно быть гораздо выше. При этом, как указывают специалисты ВМО, на долю Африки приходится менее 10 процентов глобальных выбросов парниковых газов. То есть африканский континент виновен в изменениях климата на планете менее, чем на одну десятую, однако из-за низкого уровня жизни и нищеты составляющие его страны не могут противостоять негативным природным явлениям. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Sustainability, среднестатистический житель Африки ежегодно производит 0,6 тонн CO2, в то время как среднестатистический американец - 14,5 тонн. Авторы исследования выявили, что средний углеродный след у 1 процента наиболее богатых государств был более чем в 75 раз выше, чем у слаборазвитых стран. При этом чрезвычайно страдающие от климатических проблем Сомали, Кения, Эфиопия и Южный Судан виновны лишь в 0,1 процента мировых выбросов углекислого газа.

В апреле текущего года последствия изменения климата ощутили на себе страны Персидского залива. Сильнейшие осадки и наводнения охватили весь регион. Особенно пострадали Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Погибли 32 человека, из них 19 - в Омане. Вода залила юго-восточный Иран, Йемен, Бахрейн, Катар и восток Саудовской Аравии. Столь интенсивные осадки (за сутки выпала годовая норма) и наводнения в этом регионе большая редкость, но расположенные здесь страны способны позаботиться о себе, устранить последствия, компенсировать населению потери. Чего не скажешь о большинстве стран Африки и небольших островных государствах, о которых "метрополии" вспоминают только по случаю. Специалисты ожидают, что последствия изменений климата будут ощущаться на этих территориях особенно остро. Чтобы этого избежать, требуются крупные средства.

Отсутствие обещанного богатыми странами финансирования, необходимого для адаптации к изменениям климата бедных стран, - вопрос, который постоянно стоит на повестке климатических конференций ООН, но не решается. Более всего от последствий кризиса страдают бедные страны, при том, что почти половина углеродного следа приходится на один процент наиболее обеспеченной части мира. Реально помочь начать решать проблемы адаптации беднейших стран, по данным ООН, могут минимум 200 миллиардов долларов. В ходе СОР15 в 2009 году "белый" лагерь согласился выделить к 2020 году развивающемуся лагерю 100 миллиардов в год на противодействие изменениям климата, но этот уровень не был достигнут.

Тем временем, реальный ущерб от климатических изменений превышает 300 миллиардов долларов. В такую сумму оценили его специалисты Oxfam (Оксфорд). Многие аналитики обращают внимание на то, что Запад пытается изобразить одолжение, которое он делает бедным странам, выделяя какие-то средства в связи с климатическим кризисом. Хотя никто не будет отрицать, что в сложившейся ситуации виноваты как раз государства развитого мира. Кроме того, средства часто выделяются на собственных условиях кредитора, например, с условием приобретения оборудования и материалов только у выделяющей деньги стороны, хотя получающая кредит небогатая страна могла бы купить все это в разы дешевле в другом месте. Выделенные средства фактически возвращаются, причем, вдвойне. Это нечестный подход, преследующий не столько борьбу с кризисом, сколько собственные экономические интересы.

Борьба за климат - это очень важная миссия, выпавшая сегодня тем, кто принимает решения на планете. Решения эти должны быть выверенными и справедливыми. В период своего председательства Азербайджан постарается сделать все от него зависящее, чтобы принятые решения были именно такими.