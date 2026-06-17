Разница между Азербайджаном и Турцией глазами кыргыза

Кыргызский блогер Кубат Асанбаев рассказал о разнице между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.