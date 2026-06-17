https://news.day.az/popularblog/1841202.html Разница между Азербайджаном и Турцией глазами кыргыза - ВИДЕО Кыргызский блогер Кубат Асанбаев рассказал о разнице между Азербайджаном и Турцией. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
Разница между Азербайджаном и Турцией глазами кыргыза - ВИДЕО
Кыргызский блогер Кубат Асанбаев рассказал о разнице между Азербайджаном и Турцией.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
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