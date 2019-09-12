После ремонта открылась станция бакинского метро "Шах Исмаил Хатаи".

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, станция уже передана в пользование пассажиров.

Напомним, что с 27 сентября прошлого года станция метро "Шах Исмаил Хатаи" была закрыта на ремонт.

На станции были демонтированы три эскалатора, введенных в эксплуатацию в 1968 году, и установлены 4 эскалатора производства немецкой компании "Thyssen Krupp Fahrtreppe", проведены другие работы по ремонту и реконструкции, капитально отремонтирован вестибюль, обновлена мраморно-гранитная облицовка.

За этот период завершились капремонт и реконструкция второго главного пути этой станции и второго пути ветки "Хатаи - Джафар Джаббарлы".