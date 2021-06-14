https://news.day.az/society/1352587.html В регионах Азербайджана детей из малообеспеченных семей обследуют на онкологические заболевания - FOTO
В регионах Азербайджана детей из малообеспеченных семей обследуют на онкологические заболевания - FOTO
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, при совместной организации Общественного объединения "Региональное развитие" и Национального центра онкологии в регионах начаты онкологические обследования среди детей из малообеспеченных и других семей из уязвимых групп. Цель - выявить симптомы онкологических заболеваний у детей в раннем возрасте и своевременно провести соответствующие лечебные мероприятия, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Общественное объединение "Региональное развитие".
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