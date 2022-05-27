В Баку пропала 14-летняя девочка

В Баку пропала девочка-подросток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 14-летняя Алиева Айдан Эльчин гызы, проживающая в доме на улице Р.Геюшова поселка Забрат Сабунчинского района, 24 мая около 14:00 вышла из дома и не вернулась.

Об этом в обращении в 15-й отдел полиции Сабунчинского РУП сообщила ее мать Ю.Мирвелишиева.

Ведутся оперативные мероприятия по поиску А.Алиевой.