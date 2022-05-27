https://news.day.az/society/1465468.html В Баку пропала 14-летняя девочка
В Баку пропала 14-летняя девочка
В Баку пропала девочка-подросток.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 14-летняя Алиева Айдан Эльчин гызы, проживающая в доме на улице Р.Геюшова поселка Забрат Сабунчинского района, 24 мая около 14:00 вышла из дома и не вернулась.
Об этом в обращении в 15-й отдел полиции Сабунчинского РУП сообщила ее мать Ю.Мирвелишиева.
Ведутся оперативные мероприятия по поиску А.Алиевой.
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